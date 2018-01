Pepe considera Lusinha "intrusa" Os jogadores da Portuguesa Santista se reapresentaram nesta sexta-feira à tarde num clima de descontração, resultado da classificação para a semifinal do Paulista, posição inédita na vida do clube. "A Portuguesa está como intrusa no meio do Trio de Ferro, como essas equipes eram conhecidas no meu tempo", disse o técnico Pepe, referindo-se a Corinthians, São Paulo e Palmeiras. O treinador se mostrou muito satisfeito em ver a Lusinha entre os quatro melhores do futebol paulista. Embalados pela boa campanha, ninguém reclamou do esquema de treinamento durante o carnaval, que prevê folga só no domingo. "Mesmo fantasiados, o pessoal vai ter que trabalhar no carnaval", disse o técnico, entusiasmado com o desempenho dos jogadores. "É uma campanha heróica porque no dia 27 de janeiro nós começamos o campeonato como candidatos ao último lugar, ninguém acreditava que teria alguma chance numa chave que tinha o Santos e o São Paulo". "Pouco mais de um mês depois, a Portuguesinha já tinha passado por sete obstáculos diferentes, tinha a melhor defesa do campeonato com dois gols contra e o artilheiro da competição", continou. Ele entende que "houve uma superação e espero que ela continue". Pepe lembrou que a campanha da Portuguesa lembra a do Santos no Brasileiro do ano passado. "Quando a molecada foi lançada, o pessoal disse que o time corria risco de cair e o que se viu foi a equipe subindo de produção durante a competição, revelando novos jogadores até a ganhar o título". Mesmo tendo realizado a melhor campanha até aqui e jogando com a vantagem de dois empates, a Portuguesa não é a favorita no confronto contra o São Paulo. O treinador admite isso: "pelos valores, pelos jogadores que o adversário tem deves ser considerado favorito". E lamentou: "depois de tudo que a Portuguesa conseguiu ainda não deu para alguns acreditar que nosso time pode conseguir algo mais". Pepe espera um jogo bem diferente do da outra fase, em que houve o empate. "Naquele jogo, o São Paulo não conhecia a Portuguesa e hoje em dia eles já conhecem, já mandaram olheiros, já nos enfrentamos e, por isso, deve ser diferente mesmo". Nesta sexta, Pepe não sabia onde seria realizado o segundo jogo. "Parece que o mando é da Federação, mas se eu for consultado, não tenho dúvidas de quen indicarei Ulrico Mursa, que é nossa casa e onde estamos obtenndo os resultados que esperamos". Caso a partida seja marcada para a Vila Belmiro, ele espera que os torcedores do Santos lotem o estádio. "Eles estão mordidos com o São Paulo e podem nos ajudar", completou, não sem antes lamentar que menos de quatro mil torcedores assistiram à partida contra o Guarani.