Pepe define equipe titular do Guarani O técnico Pepe já definiu o time do Guarani para o jogo com o Internacional, domingo, às 18 horas, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Apesar de não ter anunciado oficialmente, ele testou as mudanças no treino desta sexta-feira. Sem poder contar com o lateral-esquerdo Alex, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Pepe escolheu Gilson como substituto. Em compensação, o lateral-direito Simão e o volante Emerson, que cumpriram suspensão, têm retorno garantido. Eles entram, respectivamente, nos lugares de Patrício e Leandro Guerreiro. Com a entrada dos dois e a manutenção do atacante Rodrigão, confirmado entre os titulares após o gol marcado contra o Juventude na última rodada, Pepe deve escalar a equipe com Jean; Juninho, Paulão e Bruno Quadros; Simão, Emerson, Marquinhos, Esquerdinha e Gilson; Wágner e Rodrigão.