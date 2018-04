Pepe deixa treino do Real Madrid na Turquia e é dúvida O zagueiro brasileiro naturalizado português Pepe ficou fora de parte do treino que o elenco do Real Madrid realizou nesta segunda-feira, no campo do Besiktas, na Turquia, e serviu de preparação o confronto que o time espanhol fará com o Galatasaray, nesta terça, em Istambul, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Após a atividade, o técnico José Mourinho deu entrevista coletiva e confirmou que o defensor é dúvida para este duelo de volta do mata-mata.