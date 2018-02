Pepe diz que Santista foi prejudicada Desta vez o técnico Pepe desabafou. "Pela campanha que a Portuguesa Santista fez, merecia mais respeito". Foram muitas coisas acumuladas durante o campeonato, que, segundo o treinador, impediram que seu time chegasse à final. "Não pudemos jogar em nosso campo, não tivemos uma vantagem sequer, não tivemos um pênalti marcado a nosso favor", disse ele, lamentando que "eles fazem o que bem entendem e o time pequeno está sempre sendo prejudicado". Pepe já vinha lamentando a marcação do jogo na Vila Belmiro e neste domingo aumentou o tom de suas críticas. "A Vila é um Morumbi", comentou para destacar que "havia pouco mais de quatro mil torcedores, que cabiam no campo da Portuguesa". Como o gramado de Ulrico Mursa não é dos melhores e os jogadores treinam e jogam lá, não tendo perdido nenhuma partida neste campeonato jogando em casa, Pepe acha que a equipe perdeu uma de suas maiores vantagens. O goleiro Maurício lamentou a expulsão, pediu desculpas ao juiz e a todos. "Não queria sair assim da Portuguesa, mas xinguei e mereci a expulsão". Comentou que já vinha falando com o árbitro desde o começo do jogo que ele estava errando em suas decisões e não admite ter cometido pênalti. "Eu toquei na bola e ela mudou o trajeto e se tivesse sido tocada pele Reinaldo, teria ido em outra direção". Maurício, como todo o elenco da Portuguesa Santista deixa o clube nesta segunda-feira, depois da reapresentação. Ele revelou que tem uma proposta praticamente fechada, mas não revelou o nome do clube que irá defender no Brasileiro. Rico volta ao São Paulo e, como Souza, acertou nos últimos dias o contrato com o tricolor. Rico foi substituido no segundo tempo, pois não seu desempenho foi muito fraco, como na partida anterior, contra seu futuro clube.