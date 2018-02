Pepe é a esperança do Guarani A estréia do experiente técnico José Macia, o Pepe, ídolo do Santos na década de 60 e carismático no comando dos times por onde passou, é a grande esperança do Guarani na estréia no Campeonato Brasileiro contra o Vasco da Gama, neste sábado, às 18 horas, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Conhecido como "Canhão da Vila" por seu chute forte e preciso, Pepe sempre foi um jogador ofensivo, que buscou os gols. Mas para segurar o campeão carioca, o técnico bugrino vai reforçar a marcação no meio-campo com a entrada do volante Leandro Guerreiro no lugar de Reinaldo. "O Leandro é mais pegador que o Reinaldo. E neste jogo precisamos tomar muito cuidado na marcação, porque o Vasco da Gama é um time excelente e muito criativo", justificou o estreante Pepe, pela terceira vez no comando do time campineiro. Pela manhã ele comandou apenas um treino de dois-toques, confirmando a mesma base que venceu o Vila Nova-GO, por 3 a 1, quarta-feira, pela Copa do Brasil. Desta forma, ele prestigia o interino Neto Ferreira, que escalou os jovens Simão e Alex, respectivamente, nos lugares dos laterais Patrício e Gilson. Outras duas surpresas estarão no ataque, onde os titulares Lúcio e Rodrigão perderam as vagas para Wagner e Creedence. O afastamento do atacante Rodrigão parece um sintoma de que ele não continuará no Brinco de Ouro, desgastado após passar todo o Campeonato Paulista sem marcar um gol. Ele só balançou as redes duas vezes contra o Pelotas na primeira fase da Copa do Brasil. Existe a perspectiva da saída de alguns jogadores e a promessa da chegada de outros. Por enquanto, o único reforço é o volante Rafael, emprestado pelo Rio Branco, mas que ainda não tem condições legais de jogo.