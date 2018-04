Pepe é dúvida para jogo de volta do Real contra Galatasaray

"Pepe sofreu uma lesão muscular durante o jogo com o Levante e vamos saber amanhã com certeza se ele estará em campo ou não", disse Mourinho em entrevista coletiva em Istambul, nesta segunda-feira. "Mas o meu time é feito de bons jogadores, e Albiol jogará nesse posição se Pepe não puder. Tenho confiança que todos os jogadores no meu elenco são capazes."

O Real goleou o Levante por 5 x 1 em casa, no sábado, pelo Campeonato Espanhol, numa partida que Mourinho poupou vários titulares, incluindo Cristiano Ronaldo. O português entrou em campo no segundo tempo, e marcou um gol. Apesar do bom momento da equipe e da vantagem obtida no jogo de ida, Mourinho fez um alerta a seus jogadores para a partida na Turquia. "Houve exemplos de times perdendo o jogo de volta por 3 x 0 após uma vitória de 3 x 0 no primeiro jogo, então alertei meus jogadores a terem cuidado... para evitar qualquer surpresa desagradável", disse Mourinho.