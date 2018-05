Pepe é operado, e médico dá esperanças para Copa do Mundo

O zagueiro Pepe, brasileiro que defende o Real Madrid e a seleção de Portugal, foi operado nesta quinta-feira, na cidade do Porto. De acordo com os médicos, a cirurgia no joelho direito do atleta foi bem sucedida, e existe a chance de ele disputar a Copa do Mundo de 2010.

"A reconstrução do ligamento foi feita com êxito, e a operação durou pouco mais de uma hora", disse o cirurgião José Carlos Noronha. Sobre a Copa, Noronha disse que "a esperança existe e deve ir até o fim". Pepe ficará no hospital por dois dias, até receber alta.

O defensor lesionou-se durante a partida entre Real Madrid e Valencia, no domingo, pelo Campeonato Espanhol. As primeiras previsões apontavam para seis meses fora dos gramados, o que tiraria as chances de o jogador atuar na Copa.

Portugal está no Grupo G do Mundial, ao lado de Brasil, Costa do Marfim e Coreia do Norte. A estreia na competição acontecerá diante dos africanos, no dia 15 de julho.