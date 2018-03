Pepe espera mais do Guarani no sábado Sem cerimônia e com muita sinceridade, o técnico do Guarani, José Macia, o Pepe, acredita que às vezes é melhor "encarar a realidade e aceitar as críticas". Ele admite que o seu time não teve uma boa atuação na vitória sobre o Fortaleza , domingo, mas considerou "fundamental" a vitória por 2 a 1. Na sua opinião, dentro de uma competição tão equilibrada como o Campeonato Brasileiro "o que vale mesmo são os três pontos". Mas o técnico reconhece que o time precisa jogar muito mais para segurar o Curitiba, sábado, na capital paranaense. Ele acha natural uma queda de produção na equipe, que vinha tendo grandes atuações. Tanto que não perde há cinco jogos, o que reforça a "auto confiança dos jogadores". O time soma 15 pontos e ocupa a sétima posição. Para o próximo jogo, o time deve sofrer duas mudanças. O goleiro Jean, recuperado de contusão, deve voltar no lugar de Fernando, enquanto o Paulão, após cumprir suspensão, entrará no lugar de Nenê.