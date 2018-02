Pepe estuda qual time irá treinar Duas sondagens de clubes do Nordeste e uma de um do Pará são as perspectivas de trabalho para Pepe, de 68 anos, trabalhar na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, que vai começar no dia 30. Muito pouco para quem pode ser considerado, independentemente de ter conquistado o título, o melhor técnico do Campeonato Paulista, em razão do seu surpreendente sucesso à frente da modesta Portuguesa Santista, que chegou em terceiro lugar, à frente do campeão brasileiro, Santos, de Emerson Leão, e do Palmeiras de Jair Picerni. Leia mais no Jornal da Tarde