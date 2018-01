Pepe faz mistério para definir Guarani O técnico Pepe faz mistério para divulgar a escalação do time do Guarani para o jogo contra o Cruzeiro, sábado, em Campinas, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem poder contar com o zagueiro Juninho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o treinador ainda não confirmou se volta a atuar no esquema 4-4-2 ou mantém o time com o 3-5-2, esquema este que resultou nas duas últimas derrotas da equipe, para Atlético-MG e Criciúma. Com a indefinição, o zagueiro Nenê, que pode fazer sua estréia pelo Guarani, e o meia/atacante Lúcio brigam por uma vaga entre os titulares. As duas formações foram testadas no treino tático realizado na tarde desta quinta-feira. O último treinamento será na manhã de sexta-feira.