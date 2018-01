Pepe ganha 3 reforços no Guarani Na apresentação do elenco do Guarani na manhã desta terça-feira, o técnico Pepe ganhou três reforços inesperados. O lateral-esquerdo Gilson e o meia atacante Lúcio não acertaram suas transferências para o Lokomotiv da Rússia e já foram reintegrados ao elenco. O zagueiro Gláuber também retornou ao clube depois uma temporada emprestado no Akratitos, da Grécia. Atendendo pedido da diretoria, os três jogadores vão treinar normalmente. Gilson e Lúcio estão inscritos no Campeonato Brasileiro e já ficarão à disposição para o jogo contra o Fluminense, no domingo. Com relação a Gláuber a situação é diferente. Existe a possibilidade de um novo empréstimo para outro clube grego. Enquanto isso, a direção do Guarani continua empenhada na contratação de Djalminha. De férias no Rio de Janeiro, o jogador do La Coruña manifestou o desejo de cumprir mais os dois anos de contrato com o time espanhol. "Depois terei direito ao passe", justificou. Na última temporada, o meia revelado pelo Flamengo, com passagens pelo próprio Guarani e Palmeiras, além da seleção brasileira, esteve emprestado ao Áustria Viena.