Pepe manda recado a ?orelhudos? O esquema tático 3-5-2 ganhou um ferrenho defensor no Guarani: o técnico José Macia, o Pepe. Irritado com algumas críticas sobre seu sua opção, o treinador resolveu bater de frente com o que ele chama os "o relhudos de plantão" que dão ao esquema a conotação de ser defensivo. "O 3-5-2 é defensivo para quem não quer tirar proveito dele. Os alas ganham liberdade, você pode escalar dois meias e ainda tem o elemento surpresa que é a chegada e um zagueiro quando o time vai ao ataque", defende-se. Pepe dá demonstrações de que só vai pensar em mudar o esquema em situações eventuais, como a ausência de um ou outro jogador. Para o jogo contra o Juventude ele não poderá ter o lateral direito Simão, nem o volante Émerson. Os substitutos já estão definidos: Patrício e Rafael, respectivamente. A utilização de Ruy, ex-Cruzeiro, foi descartada depois que o departamento de futebol não conseguiu ainda fazer sua inscrição na CBF. Devido a onda de recursos no STJD, a direção do clube não quer arriscar com inscrições. O time deve ser confirmado no coletivo desta sexta-feira, mas está praticamente definido para o jogo de domingo, às 16 horas, em Caxias. O desafio é somar o primeiro ponto fora de casa. O Guarani perdeu os três jogos que disputou longe de sua torcida contra o Grêmio (3 a 1), Atlético-M G (3 a 2) e Criciúma (1 a 0).