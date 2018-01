Pepe mantém time contra o Grêmio O técnico do Guarani, Pepe, deverá seguir à risca o discurso de que time que está ganhando não se mexe e colocará em campo no próximo sábado, às 18 horas, o mesmo time que venceu o Vasco na estréia para enfrentar o Grêmio no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. O treinador ficou satisfeito com o rendimento de seu time, principalmente os recém-promovidos Simão e Alex que, apesar de jogarem no meio campo, vêm se mantendo entre os titulares atuando como laterais. Apesar de ter confirmado o time titular, o treinador tem alguns problemas fora dele. O volante Rafael, contratado junto ao Rio Branco, de Americana, ainda não poderá fazer sua estréia. Ele só foi regularizado na quarta-feira e, por isso, ainda não foi inscrito na CBF. Além do volante, os atacantes Ricardo Lobo, Léo e Rafael Silva deixaram o campo de treinamentos machucados na quarta-feira. Léo, com nariz quebrado, não deve ser mais emprestado ao Náutico para a disputa da Série B.