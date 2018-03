Pepe muda o meio-de-campo do Guarani Por opção tática, o Guarani vai sofrer uma mudança no meio-de-campo para o jogo contra o Coritiba, sábado à tarde, na capital paranaense, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para ganhar mais força física no setor, o técnico Pepe vai escalar o jovem Reinaldo, de 20 anos. Marquinhos ou Esquerdinha devem deixar o time. A idéia de Pepe é escalar mais um volante ao lado de Emerson. Tanto que Rui também foi testado no coletivo de quarta-feira. Reinaldo ganhou uma chance nesta quinta-feira e agradou bastante. O mais provável é que Esquerdinha saia do time. "É apenas uma opção tática para que possamos ganhar força. Nosso objetivo é sempre o mesmo: somar pontos e buscar as vitórias", justificou o treinador, ressaltando que não abre mão do esquema 3-5-2. Outras duas mudanças já foram confirmadas, mesmo porque eram esperadas. O goleiro Jean, recuperado de contusão, entra no lugar de Fernando, enquanto Paulão, após cumprir suspensão automática, ocupa a vaga de Nenê. Apesar de ter 15 pontos e ocupar a sétima posição no Brasileiro, o Guarani ainda não venceu fora de casa - perdeu três e empatou duas.