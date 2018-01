Pepe pede a vitória de presente O dia da Portuguesa Santista começou com festa. Quando o auxiliar-técnico Pepinho apitou forte para reunir os jogadores para mais um treino, hoje cedo, em Ulrico Mursa, surgiu o treinador de goleiros Serjão, com um enorme bolo, que foi levado para o meio-de-campo. Os jogadores e integrantes da comissão técnica cantaram parabéns e Pepe apagou as velinhas do seu 68º aniversário. Dinei saudou o técnico, que foi cumprimentado pelos 38 jogadores. Pepe agradeceu os votos de felicidade e repetiu que só pede um presente: a vitória contra o Guarani, quinta-feira, às 20h30, em Ulrico Mursa. "Esse clima de festa não interfere no nosso trabalho. Aqui, todos tem apenas um objetivo: chegar à decisão do Campeonato Paulista. E vamos continuar trabalhando sério para que isso aconteça", promete Souza, que, a exemplo da maioria dos jogadores do grupo, tem planos para o futuro. "Estou com 24 anos e sinto que agora está surgindo a grande oportunidade da minha carreira. Já passei pelo Guarani, em 2001, mas acabei não ficando porque sofri uma contusão que me atrapalhou. Agora, as portas estão se abrindo." Pepe voltou a pedir para que os jogadores não repitam quinta, diante do Guarani, o primeiro tempo do jogo de domingo. "Não foi máscara, tensão e nem desinteresse. A palavra certa é desconcentração. Houve um momento, quando o São Paulo vencia por 2 a 0 e ainda não tínhamos feito gol, que corremos o risco de perder as vantagens que o primeiro lugar no grupo nos deu. Bastava o Paulista fazer um gol e segurar o resultado e o São Paulo ganhar no Morumbi", analisa Pepe que só vai confirmar o time após o recreativo de amanhã à noite, com Maurício; Nelsinho, Vandir e Zambiasi; Nenê, Adavilson, Adriano, Fabrício e Souza; Rico e Eliseu. Hoje houve treinos em dois períodos e à noite começou a concentração.