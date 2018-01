Pepe pede cautela a novatos no Guarani A expulsão do lateral Simão, do Guarani, na vitória sobre o Paraná por 2 a 0, domingo, em Campinas, fez com que nesta segunda-feira o técnico Pepe alertasse seus jogadores para o excesso de faltas desnecessárias durante as partidas do Campeonato Brasileiro. "Ninguém ganha jogo com um jogador a menos. O Campeonato Brasileiro é muito equilibrado. Tivemos sorte e muita garra contra o Paraná, mas é quase impossível de vencer um jogo com 10 jogadores em campo?, disse. O jogador foi expulso aos 28 minutos, após cometer falta desleal. Antes ele já tinha recebido o cartão amarelo por outra infração considerada desnecessária. Simão, de 20 anos, é uma das revelações do próprio clube e é meio-campo de origem, embora atue como lateral direito. Agora pode até perder a vaga para Rui, emprestado junto ao Cruzeiro na semana passada. Esta mudança, porém, não acontecerá no jogo contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, quarta-feira. O provável é que entre Patrício. O time só deve ser definido após o coletivo previsto para esta terça-feira no gramado do Brinco de Ouro.