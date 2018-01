Pepe pede tempo para acertar Guarani A derrota para o Grêmio por 3 a 1, em Porto Alegre, no sábado, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, não vai mudar os planos do Guarani, treinado por Pepe. Nesta segunda-feira, o treinador defendeu os jogadores e disse que o resultado deve ser encarado com normalidade e prometeu acertar "alguns detalhes" para o jogo diante do líder Paraná, na terceira rodada, no Brinco de Ouro, em Campinas. O técnico ressaltou que o meia Marquinhos não rendeu o esperado e, como ele é o encarregado de criar as jogadas para o ataque e também o jogo aéreo com o centroavante Credeence, a situação da equipe se complicou em campo. "Em alguns jogos a situação imposta pelos adversários vai mesmo nos complicar. Mas não podemos, por causa disso, desviar o planejamento feito em cima do Campeonato Brasileiro", argumentou. O Guarani, até o momento, faz uma campanha regular, com uma vitória, 4 a 2 sobre o Vasco da Gama, e agora a derrota para o Grêmio. Para seu próximo jogo, Pepe já poderá contar com o volante Rafael, ex-Rio Branco, que teve sua documentação regularizada.