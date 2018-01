Pepe pode trocar Guarani pelo Catar O técnico José Macia, o Pepe, está de saída do Guarani. Ele deve aceitar a proposta de um clube do Catar para iniciar o trabalho em agosto. Ele tem mais esta semana para responder à proposta, que se não é milionária é em dólares. Se antes do jogo o técnico ainda estava em dúvida em aceitar o convite, deve ter mudado de idéia no final. Muitos torcedores foram nas portas dos vestiários xingá-lo pela segunda derrota seguida no Brinco de Ouro - Santos(2 a 1) e São Paulo. Para Pepe, "o torcedor é passional". Ele lembrou o fato de que há duas rodadas atrás o time venceu o dérbi, 2 a 0 sobre a Ponte, e a torcida o recepcionou como herói. "Não posso aceitar esta crítica, porque há seis anos o Guarani não vence o São Paulo e eu não estava aqui". Outro visado pela furiosa torcida foi o gerente de futebol, Neto Ferreira. Na confusão, quatro torcedores foram presos. No final do jogo ele esteve reunido com o presidente José Luis Lourencetti para discutir o futuro do time e do próprio técnico. Pepe pode sair do clube nesta segunda-feira. Entre jogadores e dirigentes, a maioria encontrou um culpado: a inexperiência do trio feminino de árbitros. Sem razão, porque nos lances considerados cruciais, a arbitragem esteve perfeita.