Pepe prepara Santista para a decisão Para os jogadores da Portuguesa Santista a decisão do Campeonato Paulista começou nesta terça-feira. O técnico Pepe reuniu os jogadores no círculo central do gramado de Ulrico Mursa para uma longa preleção para motivar ainda mais seus atletas para o jogo desta quinta-feira contra o São Paulo, no Morumbi, a primeira da fase semifinal. E o experiente treinador estava diferente: muito pensativo, como se buscasse a fórmula ideal para vencer o adversário. ?Para nós, este jogo já é uma decisão", disse o volante Adriano, que ainda não sabia se teria de marcar Ricardinho ou Kaká. ?O que o professor determinar, eu faço", disse ele, que entende ser necessária uma marcação muito forte para não abrir espaço ao perigoso adversário. ?Ela tem mesmo de ser muito forte, com os atacantes Rico e Elizeu pegando lá na frente para que a bola não chegue redonda ao ataque do São Paulo." Pepe não confirmou qual o esquema tático que adotará nesta partida, revelando que vai armar seu time para conquistar uma vitória no Morumbi. Mas poderá jogar com o regulamento, que favorece sua equipe: com dois empates, a Briosa estará na final. Adriano concorda. ?Sempre jogamos pensando na vitória, mas sabemos que um empate pode ser de bom tamanho se não conseguirmos realizar uma grande partida." O experiente goleiro Maurício, que defendeu dois pênaltis no confronto contra o mesmo São Paulo na fase anterior do campeonato, brinca ao dar a fórmula para vencer o Tricolor nesta quinta-feira. ?A Portuguesa precisa fazer o que vem fazendo e não cometer pênaltis." Falando sério, ele analisou aquela partida. ?Nós fizemos um grande jogo, tivemos chance de abir 2 a 0 e temos certeza de que faremos uma grande partida novamente." Maurício recomenda mais atenção. ?Tivemos um pouco de sorte, pois aconteceram dois pênaltis e eu peguei", disse ele. ?Não é sempre que vai acontecer isso." Sobre a vantagem, ele considera um fato positivo, mas não quer ver sua equipe conformada com esse tipo de resultado. ?O empate nos favorece, mas precisamos jogar para vencer porque se perdermos, o São Paulo virá jogar em Santos pelo empate."