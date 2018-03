Pepe prevê evolução no Guarani O empate do Guarani contra o Flamengo, por 1 a 1, teve sabor de vitória. Mas para o técnico José Macia, o Pepe, o resultado foi muito mais importante do que apenas o fato do time somar mais um ponto na Série A do Campeonato Brasileiro. Para ele, o time provou, de vez, ter personalidade e capacidade para evoluir ainda mais na competição. As principais virtudes do time, segundo Pepe, estão em assumir suas ?próprias características, impondo seu ritmo aos adversários". Ele cita ainda que seus jogadores tiveram ?excelente desempenho" diante de clubes fortes, como Cruzeiro, Internacional e, agora, o próprio Flamengo. Daqui para frente ele só pretende manter o mesmo ritmo, ou melhor, ?manter a pegada". Para o jogo contra o Fortaleza, domingo, em Campinas, Pepe já confirmou que não pretende mudar o time, mas ressaltou o empenho dos reservas que arrancaram o empate no Maracanã, como Rinaldo e Creedence, que participaram do lance de gol. ?Eles mostraram que não estão no clube apenas para fazer número."