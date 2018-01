Pepe recua e escala Guarani no 3-5-2 O técnico José Macia, o Pepe, do Guarani, em princípio, desistiu de alterar o esquema tático para o jogo contra o São Paulo, domingo, às 16 horas, no Brinco de Ouro, em Campinas, pelo Campeonato Brasileiro. Ele aproveitou o coletivo da manhã de sexta-feira para confirmar a manutenção do esquema 3-5-2, deixando o 4-4-2 apenas como alternativa. O motivo da mudança de planos foi simples: a confirmação de que o São Paulo vai atuar com dois atacantes - Rico e Cléber. "Se eles viessem com dois atacantes não havia sentido a gente atuar com três zagueiros", comentou Pepe, que também desaprovou a volta de Bruno Quadros como segundo volante. Desta forma, o time terá três zagueiros, com Nenê entrando na vaga de Paulão, que cumpre suspensão pela expulsão no Maracanã, diante do Fluminense. Existe ainda uma dúvida no meio-campo. Reinaldo e Simão treinaram como segundo volante. Com o primeiro o time ficou mais forte na marcação, mas com o segundo ganhou força e velocidade na saída de bola. "É uma dúvida que vou levar para o jogo", disse Pepe, que encostou Esquerdinha. Outras duas mudanças já eram esperadas. Gilson entra na lateral-esquerda no lugar de Alex, também fora por suspensão. Leandro Guerreiro vai substituir Émerson, punido por dois jogos pelo STJD do Rio por causa da sua expulsão diante do Santos. Ele cumpriu a automática, mas fica de fora mais este jogo. A procura por ingressos tem sido boa. A expectativa da diretoria é de que perto de 12 mil torcedores compareçam ao Brinco. Dos 20 mil ingressos colocados à venda, 4.700 foram reservados à torcida do São Paulo.