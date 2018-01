Pepe: "Só estava meio fora de moda" Acostumado à conquista de títulos, recordes e a quebrar tabus, José Macia, o Pepe, aos 67 anos, está respondendo, com a campanha surpreendente da Portuguesa Santista, àqueles que o consideraram velho e acabado para o futebol no começo do ano passado, após o período em que trabalhou na Ponte Preta como supervisor. ?Apenas fiquei um tempo esquecido pelos clubes?, brinca. Leia mais no Jornal da Tarde