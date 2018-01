Pepe só festeja 68 anos na quinta Pepe faz 68 anos amanhã, mas já avisou os jogadores: só quer comemorar a data, com uma vitória, depois do jogo contra o Guarani, quinta-feira, às 20h30, em Ulrico Mursa. Bonachão e otimista, ele está se sentindo no melhor momento de sua carreira de técnico e diz que ainda não tem data para parar. "Enquanto eu estiver lúcido, vou ficando. Estou num momento feliz na profissão e na família e me considero melhor e mais experiente hoje do que há 20 anos, quando estava começando como treinador. Se continuar como estou, acho que dá para ir até aos 72, pelo menos." Elizeu - Se estão preparando alguma festa especial ou não, os jogadores não contaram para ninguém. Hoje à tarde, todos se reapresentaram e iniciaram a preparação para o jogo com o Guarani. Até o centroavante Eliseu, que recebeu uma cotovelada na nuca, ficou desacordado até o momento em que chegou ao Hospital Beneficência Portuguesa, se colocou à disposição de Pepe para jogar na quinta-feira. "Graças a Deus não foi nada. Apaguei e só fui acordar no hospital. Quando houve o problema, nosso time já estava ganhando de 3 a 0 e quando eu acordei no hospital, estava zero a zero outra vez. Aos poucos fui recuperando a memória. A primeira coisa que me veio à cabeça, quando recuperei os sentidos, foi perguntar se estávamos ganhando." Eliseu chegou sorridente ao estádio Ulrico Mursa, hoje à tarde, e disse que fez todos os tipos de exames e que nada foi constatado. "Agora só vou falar com o médico para ele me autorizar a treinar." Cinco minutos depois, já corria em campo. Seu sonho é ajudar a Portuguesa Santista a conquistar o título e depois retornar ao Atlético Mineiro, de onde veio. "Eles acreditam em mim e tenho que voltar para retribuir a confiança". A onda dos "cabeças amarelas", adotada pela maioria dos jogadores para ´ficar igual ao Dinei´, sofreu uma sério desfalque. Rico, o artilheiro do time, exagerou na dose na última vez que foi descolorir o cabelo, usando água oxigenada 40 volumes, quase ficou careca e abandonou a moda. "Apliquei a água oxigenada com lightner numa noite e no dia seguinte os cabelos estavam caindo. Fiquei assustado e agora não vou tingir mais."