Pepe tem dúvidas para escalar Guarani Depois do empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, o técnico Pepe, do Guarani, tem dois desfalques para escalar a equipe que enfrenta o Juventude, domingo, às 16 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Isso porque o lateral-direito Simão e o volante Emerson receberam o terceiro cartão amarelo e não enfrentam os gaúchos pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Para seus lugares o treinador ainda não definiu quem serão seus substitutos. Para a lateral, dois jogadores brigam pela vaga. O reserva imediato seria Patrício, mas com a chegada de Ruy, contratado junto ao Cruzeiro, Pepe ainda não definiu quem joga, mas o recém-chegado tem mais chances de ganhar a posição. Já no meio outros dois jogadores tentam voltar ao time. Leandro Guerreiro e Rafael, que aos poucos vai ganhando a confiança do torcedor do Guarani, disputam um lugar entre os titulares. Não está descartado também a entrada dos dois, uma vez que, como o time joga fora de casa, poderá sacar Marquinhos e escalar o time com dois volantes. A definição deve acontecer somente no coletivo da sexta-feira.