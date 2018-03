Pepe testa esquema defensivo no Guarani Sem mudar o esquema 3-5-2, o técnico do Guarani, Pepe, aproveitou o coletivo da manhã desta quarta-feira no estádio Brinco de Ouro para testar uma mudança no meio campo. Ele colocou o volante Rui no lugar do meia Marquinhos, numa opção defensiva para o jogo contra o Coritiba, sábado à tarde, na capital paranaense, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pepe, porém, não gostou do rótulo de defensivo, mas justificou a mudança apenas como "uma opção que poderemos usar em determinado momento da partida". Mas com Marquinhos o time cresceu muito de produção e já não perde há cinco jogos. Chegou também aos 15 pontos e defende a sétima posição. O treino também serviu para comprovar a recuperação total do goleiro Jean, que não participou da vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza devido uma lesão muscular. Fernando voltará para o banco. O zagueiro Paulão também treinou como titular, depois de cumprir suspensão, e voltará ao time no lugar de Nenê. O atacante Creedence sentiu dores musculares no treino de terça-feira à tarde e foi poupado. Mesmo na reserva de Rodrigão, ele é o artilheiro do time com cinco gols. Rodrigão e Wagner têm quatro cada.