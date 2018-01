Pepe testa novas mudanças no Guarani Nem mesmo a vitória no dérbi contra a Ponte parece ter deixado o técnico Pepe totalmente satisfeito com o rendimento do Guarani. No coletivo realizado nesta quarta-feira à tarde, ele testou mudanças nas duas laterais. O próprio treinador defende sua iniciativa como uma maneira de buscar mais qualidade no meio-de-campo e ganhar força na marcação para o jogo contra o Fluminense, domingo, no Rio de Janeiro. Na lateral-direita entrou Ruy no lugar de Simão, enquanto na esquerda Gilson ocupou a vaga de Alex. No meio-de-campo, o volante Emerson tem retorno assegurado após cumprir suspensão automática, mas Leandro Guerreiro pode ser mantido como segundo volante. "São experiências válidas e que podemos adotá-las no jogo", afirmou Pepe, reclamando muito do gramado do Centro de Treinamento de Guarani. Outro treino coletivo deve ser realizado na sexta-feira à tarde, quando então será mesmo definido o time para enfrentar o Fluminense. Além das mudanças, Pepe alertou os jogadores para que não se iludam com "os louros da vitória" sobre o maior rival, a Ponte Preta, por 2 a 0. "Não podemos viver de passado, mas sempre de presente e de olho no futuro", argumentou. O Guarani tem 18 pontos e ocupa a 9ª posição no Brasileiro, mas a expectativa é de melhora na tabela de classificação.