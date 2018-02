Pepe vai mudar a Santista para vencer Pepe trocou o centroavante - sai Eliseu e entra Reinaldo - e quer ver a Portuguesa Santista marcando a saída de bola do São Paulo e atacando como nos primeiros seis jogos da fase de classificaçao, para voltar a vencer, neste domingo, às 11h, na Vila Belmiro, fechando a campanha histórica e se despedindo dignamente do Campeonato Paulista. "Estou procurando pôr na cabeça dos jogadores que a última impressão é a que fica e que, por isso, precisamos ganhar para ressaltar o bonito papel que o time fez até a goleada que sofreu na quinta-feira. Precisamos da vitória. Se conseguirmos fazer os cinco gols, melhor ainda." Pepe afirmou que há muito tempo não via um time acertar uma atuação tão perfeita quanta a do São Paulo, na quinta-feira. "Parecia o Real Madrid nos seus melhores momentos. Até os dois zagueiros, que costumam ser criticados, foram bem em todos os lances." Ainda demonstrando o abatimento, Pepe confessa que poucas vezes ficou tão chateado com um resultado como desta vez. "Sou de anotar tudo o que acontece comigo e constatei, ao fazer um levantamento, que no dia 6 de março de 1958 vivi um dos momentos mais memoráveis da minha carreira de jogador, com a vitória do Santos por 7 a 6 contra o Palmeiras, no Pacaembu. Fiz três gols no jogo, inclusive os dois últimos, virando o placar que era de 5 a 6 para o Palmeiras. Agora, noutro 6 de março, aconteceu o inverso. Isso prova que a história do jogo de domingo também pode ser inteiramente diferente." A goleada do Morumbi deixou marcas. No coletivo de ontem cedo, na Vila Belmiro - serviu para os jogadores se adaptarem ao gramado do jogo de hoje -, em vez das brincadeiras e do bom humor que marcavam os treinos da Santista, houve muita cobrança e inclusive um bate-boca mais ríspido entre Maurício e Rico, obrigando Pepe a exigir respeito mútuo. "Esse tipo de discussão é normal e aconteceu mais porque estamos com muita raiva. O São Paulo está engasgado na nossa garganta", explicou Rico. O time titular começou atacando na base do desespero e errando em demasia nas conclusões. Pepe parou o treino, reuniu os jogadores no meio-de-campo e falou durante cinco minutos, pedindo para que todos procurassem controlar a ansiedade. Nos minutos finais, houve maior movimentação do meio-de-campo para frente, troca de passes em velocidade e saiu o único gol: Souza avançou pela direita e entrou na diagonal, driblando cinco adversários e batendo de pé esquerdo. "Foi um bonito gol, confirmando que ele é um tremendo jogadorzaço. Só faltou driblar a trave", definiu Pepe. Depois de pensar muito na goleada por 5 a 0 do Morumbi, Souza concluiu que foi o primeiro gol que desestabilizou o time. "Até aquele momento, o São Paulo, embora estivesse melhor jogo, não conseguia entrar na nossa área. Aí surgiu o gol de bola parada e mudou tudo, porque o nosso time ainda não havia passado por uma situação semelhante nenhuma vez, sofrendo um gol e tendo que reagir. Quando nos demos conta do que estava acontecendo, o São Paulo já ganhava de três. Agora, temos que voltar ao nosso normal, começando a marcação lá na frente e quando retomarmos a bola entrar em velocidade na área adversária para procurar fazer o gol", recomenda o meia. Adriano, que havia assistido três vezes ao videoteipe do empate por 1 a 1 com o São Paulo na fase de classificação para descobrir os segredos de Kaká, não acha que tenha fracassado na missão de anular o astro do Morumbi. "A nossa equipe não marcou como devia, permitimos que o São Paulo jogasse à vontade e aconteceu esse desastre. Mas vou dar o troco. Até agora eu e Kaká estamos empatados. Ganhei a primeira, quando consegui marcá-lo bem no empate por 1 a 1, e perdi essa última. Agora, vou desempatar", promete o volante.