Pepe vê vitória da ?superação? A expressiva vitória do Guarani sobre o Vasco da Gama, por 4 a 2, no estádio Brinco de Ouro, neste sábado, foi justíssima segundo o técnico José Macia, o Pepe, que estreou pela terceira vez no comando do time campineiro. Mesmo elogiando o adversário, que conquistou na semana passada o título carioca, Pepe garantiu que "o Vasco não tem do que reclamar". O segredo da vitória, teria sido a superação dos jogadores e a disposição de buscar a vitória. Pepe reconheceu que o jogo foi equilibrado e com "dois tempos distintos". Lembrou que o time não se apavorou quando sofreu o empate de 2 a 2, após abrir vantag em de dois gols. Bem menos satisfeito, o técnico do Vasco, Antônio Lopes, saiu de campo se queixando de tudo e de todos: "Cometemos muitas falhas", resumiu, evitando a conversa. Para Marcelinho Carioca, o time estava cansado porque passou uma semana difícil. Além da comemoração pelo título estadual, após a vitória sobre o Fluminense, o Vasco viajou até São Luis do Maranhão, onde venceu o Sampaio Correia, por 2 a 0, pela Copa do Brasil. "A viagem foi muito cansativa. Durou mais de seis horas. Mas o campeonato é longo e tenho certeza de que vamos nos recuperar", completou. A primeira chance será diante do Goiás, na segunda rodada, em São Januário, no Rio.