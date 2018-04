Pepe volta ao Real Madrid no Espanhol após punição O zagueiro Pepe voltará ao Real Madrid contra o Tenerife, no sábado, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. A partida será a primeira do brasileiro naturalizado português na temporada 2009/2010 da competição. Ele cumpriu suspensão de dez jogos por ter chutado Francisco Casquero, do Getafe, em abril.