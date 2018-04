Pepsi renova com o Corinthians O patrocínio ao Sport Club Corinthians Paulista rendeu à Pepsi-Cola um aumento nas vendas de 20% em São Paulo desde janeiro de 2000, quando o contrato foi fechado, e conseguiu ampliar a exposição da marca. O chute certeiro levou a multinacional a renovar o contrato com o clube. O novo documento, que será assinado hoje, terá duração de um ano e possibilidade de renovação automática. O valor da transação não será divulgado por conta de uma cláusula de privacidade no contrato e por uma questão de política internacional da empresa. A marca da Pepsi continuará a ser exposta nas mangas e costas das camisas dos jogadores. "O Corinthians representa um ícone do futebol brasileiro e reforça o trabalho que desenvolvemos na área internacional com o Time Pepsi. A parceria inovadora desenvolvida nos últimos dois anos proporciona o desenvolvimento de novas atividades diferenciadas", disse o diretor de marketing da Pepsi-Cola do Brasil, Bruno Francisco. "Nesse período, fizemos latas decoradas com a assinatura ´Pepsi é da Fiel´, realizamos promoções com consumidores e levamos ao ar, nas principais emissoras do País, filmes publicitários com o elenco do time. Sempre mostrando a afinidade entre Pepsi e Corinthians", acrescentou o executivo. A Pepsi também colocou painéis no Parque São Jorge homenageando o clube por suas conquistas e fez ações com o torcedor em rádios e no site, sempre mostrando a importância do time e de sua torcida.