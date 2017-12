"Pequenos" do Rio assustam Beto O meia Beto, do Flamengo, alertou nesta quinta-feira os companheiros para a ameaça que as equipes pequenas representam nas finais do Campeonato Estadual. O jogador lamentou a eliminação do Vasco e as reduzidas chances de classificação do Botafogo para as semifinais. "Sempre é bom disputar um título com o Vasco, mas hoje devemos lembrar que não existe time fácil", afirmou Beto. "O favoritismo não existe mais. A camisa hoje já não está pesando." Sobre o clássico de domingo contra o Fluminense, Beto disse acreditar que vai ser um grande jogo, apesar de o Tricolor já estar classificado. O Rubro-Negro ainda luta pela última vaga do Grupo B.