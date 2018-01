Pequenos duelam no Campeonato Italiano Com os grandes clubes jogando apenas domingo, as atenções do Campeonato Italiano ficam voltadas para os confrontos do grupo intermediário, que luta para subir na classificação e se distanciar dos últimos colocados - Ancona e Perugia. O Siena, equipe do jogador brasileiro Rodrigo Taddei, enfrenta o Perugia, em casa, querendo apagar a má impressão deixada após a partida de domingo passado, quando foi derrotado pela Juventus por 4 a 2, em Turim. Na 12ª posição na tabela com apenas 18 pontos, o Siena tem como meta ao menos uma ascensão na tabela até o término da temporada. O Perugia está em situação desesperadora. É o penúltimo colocado. Em dezessete jogos, somou apenas dez pontos pontos. Não conseguiu vencer nenhum jogo, tendo dez empates e sete derrotas. Semana passada, perdeu a chance de sair da zona de risco e subir duas posições, ao empatar exatamente com o Ancona, por 0 a 0, em casa. Em Gênova, a Sampdoria recebe o Reggina, podendo ganhar mais uma posição e continuar sonhando com uma das vagas para a Copa da Uefa. Uma oportunidade para se recuperar da derrota por 3 a 1 na semana passada. A tarefa não parece das mais complicadas, já que o Reggina ocupa apenas o 14º lugar, com 17 pontos, e só venceu três vezes.