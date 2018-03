Perda do pênalti não abala Roni Depois de desperdiçar uma cobrança de pênalti, na partida em que o Fluminense foi eliminado da Copa dos Campeões pelo Palmeiras, por 1 a 0, o atacante Roni disse estar tranqüilo para continuar no clube. O jogador afirmou ter confiança em seu futebol e não se mostrou abatido pelas críticas que recebeu dos torcedores. "Estou acostumado a receber críticas e essa não vai ser a primeira nem a última vez que vou perder um pênalti pelo Fluminense", disse Roni, descartando a possibilidade de ter sido o culpado pela eliminação. "Bati forte e no canto, mas o Marcos foi bem na bola." A previsão é a de que os jogadores do Fluminense se reapresentem amanhã pela manhã, nas Laranjeiras. A equipe começará a preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro, onde terá o Cruzeiro como primeiro adversário, no dia 11.