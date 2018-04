'Perdemos de cabeça erguida', diz Narciso no Palmeiras

Mas o técnico Narciso reuniu o grupo após a eliminação no vestiário e levantou o astral da garotada. "Eu tentei explicar para eles que isso faz parte do futebol. A categoria de base é um aprendizado. Acho que perdemos de cabeça erguida e o atleta precisa amadurecer com os erros", afirmou o comandante, que no ano passado levou o Corinthians ao título da mesma competição.

Narciso agora terá uma reunião ainda nesta semana com o técnico Gilson Kleina, com quem discutirá a participação da equipe e os possíveis atletas que podem ser integrados ao time profissional. "Todos os jogadores do Palmeiras têm condições, mas é preciso ter tempo para trabalhar o atleta. Esses meninos são patrimônio do clube e não podemos queimar etapas. O Neymar, por exemplo, levou cinco meses para ser titular", contou.

Segundo Narciso, outra coisa fundamental é ver a necessidade do elenco profissional. Com isso, a conversa com Kleina será importante, mas Narciso também colocará suas impressões e deve citar dois jogadores que chamaram a atenção na Copinha, entre outros. Um deles é o zagueiro Fernando. "Ele cresceu muito e mostrou qualidade e personalidade", disse. O outro é o meia Edilson. "Ele também cresceu muito na competição e deu uma resposta muito grande, apesar de ainda ter alguns problemas físicos."