Perdemos um jogo que tínhamos na mão, lamenta Josué Os jogadores do São Paulo experimentaram nesta quinta-feira uma sensação que não viviam há seis meses: a de perder um jogo. E alguns deles mostraram-se abalados pelo fim da invencibilidade de 29 partidas diante do Necaxa, em Aguascalientes. "Perdemos um jogo que tínhamos na mão", lamentou o volante Josué, lembrando que o time saiu na frente e ainda perdeu um pênalti, defendido pelo goleiro Alvarez. "Mas agora temos que assimilar o mais rápido possível. A vida segue." A derrota por 2 a 1 não foi a única má notícia para o São Paulo nesta quinta. O time, que já não contou com Hugo, que se sentiu mal na véspera do jogo, perdeu o zagueiro André Dias, que voltou a sentir uma lesão muscular. Ele deve ficar de fora da partida contra o São Caetano, domingo, pelo Campeonato Paulista. Outros desfalques certos no ABC são Ilsinho e Josué, que viajam para se apresentar à seleção brasileira. Em compensação, o time poderá ter o retorno de Jorge Wagner, em fase final de recuperação de uma entorse no tornozelo esquerdo.