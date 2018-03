Perdigão desfalca o Corinthians por quatro semanas

O volante Perdigão deverá desfalcar o Corinthians por aproximadamente um mês. O jogador, que se contundiu na partida contra o Gama, no último sábado, retornou para São Paulo nesta quarta-feira, já que foi constatado que ele sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho. Veja também: Mano Menezes manda para longe a fama de retranqueiro A previsão do departamento médico do Corinthians é de que Perdigão fique afastado do Corinthians por quatro semanas. A lesão do volante pode atrapalhar os planos do técnico Mano Menezes para o jogo de volta com o Botafogo, pela Copa do Brasil. Sem Fabinho, o treinador poderia escalar Perdigão. Agora a tendência é de que ele utilize o jovem Nilton. Com a volta de Perdigão para São Paulo, o volante Carlão seguiu para Natal, local do próximo compromisso do Corinthians No próximo sábado, o time paulista enfrentará o ABC, no Estádio Frasqueirão, pela terceira rodada da Série B.