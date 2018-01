Perdigão ou Edinho, a única dúvida de Abel Braga no México O técnico do Internacional, Abel Braga, só tem uma dúvida para escalar o time que enfrenta o Pumas no início da madrugada de quinta-feira, no México, pela Copa Libertadores. Ele está dividido entre Perdigão ou Edinho para formar o meio-campo. Com o primeiro terá a articulação reforçada e poderá arriscar mais no ataque para manter a liderança do Grupo 6. Com o segundo, ficará com a defesa mais sólida e pode garantir o empate, também considerado um bom resultado em jogo fora de casa, numa altitude de 2,3 mil metros. O Internacional também teme o desespero do Pumas, que ainda não marcou pontos e estará virtualmente eliminado se for derrotado. O volante Tinga acredita que, nessas condições, o adversário, com apoio da torcida, vira franco-atirador e pode pressionar muito. Mas, ao mesmo tempo, pode dar espaço aos rápidos contra-ataques de Iarley, Michel e Fernandão. O time brasileiro é primeiro colocado do grupo, com quatro pontos e saldo de três gols. Se vencer, estará em ótima posição para obter a classificação. Terá dois jogos em casa no returno, contra o Maracaibo e o próprio Pumas e só sairá para enfrentar o Nacional em Montevidéu.