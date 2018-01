Perdoado, Diego Souza é reintegrado Depois de ficar uma semana afastado dos treinamentos por ter se desentendido com o então técnico Estevam Soares, o meia Diego Souza foi reintegrado ao elenco do Palmeiras nesta segunda-feira. A decisão foi tomada pela diretoria depois de uma consulta ao técnico Candinho, que teve uma conversa particular com o atleta. Diego teria admitido que errou ao reclamar publicamente ao ser substituído na partida contra o União João, em Araras, dia 13 (empate por 2 a 2) e prometeu coloborar com o trabalho do novo técnico. Diego, por sinal, foi um dos destaques do treino coletivo, entre os jogadores que não aturaram no clássico de domingo, contra o São Paulo, quando o Palmeiras perdeu por 3 a 0. Outra novidade do treino desta segunda foi o retorno de Warley ao trabalho de campo. Ele participou da parte física, assim como o meia Pedrinho. Já o goleiro Marcos atuou normalmente no coletivo. O volante Marcinho vai desfalcar a equipe na partida contra o Atlético Sorocaba pois recebeu o terceiro cartão amarelo. Magrão, Correa e Diego Souza estão pendurados.