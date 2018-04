Perea mostra confiança em seu retorno ao Grêmio

Perea, que está recuperado de uma cirurgia no joelho, treinou ao lado de Jonas na quinta-feira e deve enfrentar o time carioca, no Olímpico, já que Autuori não poderá contar com Maxi López e Herrera, machucados.

"Venho treinando bem e acho que, trabalhando forte, vou ganhando confiança. Depois a gente recompensa com um belo trabalho e se for com gol, melhor", afirmou o atacante colombiano, que marcou seu último gol contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro.

Apesar de estar sem jogar há oito meses, Perea disse estar confiante para o seu retorno. "Independente de não estar jogando, estou com muita motivação. Venho trabalhando bem, forte, para conseguir aquele ritmo que eu quero e o técnico quer. E tenho a confiança".