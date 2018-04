Perea volta a reclamar de dores no joelho no Grêmio O atacante colombiano Perea segue enfrentando problemas no joelho direito. O jogador voltou a reclamar de dores no local nesta quarta-feira e não participou do treinamento realizado no gramado suplementar do Estádio Olímpico. O incômodo já havia afastado o jogador da partida contra o Náutico.