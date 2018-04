Pereira chega, mas não joga o clássico O zagueiro Pereira, ex-Santos, assinou nesta quarta-feira contrato com o Vasco até o fim de dezembro deste ano e já participou do treino. No entanto, ele não vai atuar no clássico contra o Fluminense, domingo, no Maracanã. Com a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo para comandar o time paulista, o atleta foi preterido e não joga há dois meses. "Não vinha jogando lá e no Vasco venho para brigar por uma posição. Tenho que treinar forte para entrar em forma o mais rápido possível", declarou Pereira, que ressaltou a importância de vestir a camisa vascaína. "É o sonho de qualquer profissional". Quem assustou o técnico Geninho foi o meia Petkovic. O atleta sentiu dores musculares e não treinou nesta quarta-feira. Mas não é dúvida para o clássico de domingo.