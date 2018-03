Pereira e Léo não enfrentam o Vasco O técnico Emerson Leão contará com dois reforços para o jogo de sábado, na Vila Belmiro, contra o Vasco, na sequência do Campeonato Brasileiro. Daniel e Elano cumpriram suspensão no jogo contra o Goiás e podem ser aproveitados. Por outro lado, o zagueiro Pereira e o lateral-esquerdo Léo receberam o terceiro cartão amarelo. Os dois estão fora do compromisso de sábado. Para a lateral, Leão dispõe de Rubens Cardoso. Preto deverá ocupar a vaga na zaga. Ricardo Oliveira perdeu um pênalti ainda no primeiro tempo - o segundo em dez dias, pois o mesmo ocorreu contra o Vitória. ?Fez falta", lamentou ao final. O zagueiro André Luiz foi enfático. ?Sabíamos que seria complicado", argumentou. ?O Goiás já passou, agora é pensar no Vasco." O Santos pode estar contratando um lateral-direito para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, circularam informações na Vila Belmiro dando conta que Nenêm, ex-jogador do Palmeiras, já teria acertado com o clube. O atleta é dono do passe. A lateral-direita tem tirado o sono do treinador desde o fim do ano, quando ficou sem Maurinho, que foi para o Cruzeiro. Só contando com Reginaldo Araújo, Leão é obrigado, às vezes, a improvisar. Goiás - Dimba estava especialmente satisfeito ao final do jogo. Com o gol que marcou, se isolou na artilharia do campeonato, agora com 16 gols. ?É o resultado de um trabalho." O zagueiro Fabão comentou o resultado. ?Soubemos marcar e empatar a partida.? A próxima partida do Goiás será sábado, em Goiânia, contra o Atlético Mineiro. Para esse compromisso, o técnico Cuca não contará com Michel, suspenso com três cartões amarelos.