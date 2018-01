Pereira espera reação do América-MG Apesar de vir de uma derrota por 2 a 1 para o Guarani, quarta-feira, em Campinas, resultado que eliminou a equipe da Copa do Brasil, o técnico do América Mineiro, Jair Pereira, que assumiu o comando há menos de uma semana, está confiante na reabilitação na Copa Sul-Minas, pela qual enfrenta neste sábado à tarde o Figueirense, em Santa Catarina. De acordo com Pereira, o desempenho dos americanos contra o Guarani mostrou que o time tem potencial para sair da delicada situação em que se encontra. "Fizemos um bom jogo, criamos chances, mas fomos infelizes nas finalizações", disse o treinador, referindo-se ao confronto do meio da semana. "Se mostrarmos o mesmo empenho contra o Figueirense, certamente vamos sair de Santa Catarina com a vitória", acrescentou. Pereira terá apenas um desfalque em relação ao grupo que perdeu em Campinas: o meia Alexandre Silva, machucado, dará lugar a Ricardo. Como precisa desesperadamente dos três pontos para respirar na Sul-Minas, na qual acumula três derrotas eum empate, pode ser que Jair surpreenda e inicie a partida com três atacantes. Nesta sexta-feira, a diretoria do América anunciou as contratações de dois reforços para a temporada, na qual o time disputa, entre outras competições, a Segunda divisão do Brasileiro: o lateral Wagner, ex-Palmeiras, e o atacante Robson, ex-Macaense (RJ).