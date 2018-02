PERFIL-Kaká é premiado por sua vida simples O brasileiro Kaká, da Seleção Brasileira e do Milan, desafia o modelo do moderno jogador de futebol. Cristão devoto, ele evita festas de celebridades e não se preocupa muito com sua imagem, se expressando em campo com grande habilidade e velocidade. Manter-se concentrado em seu futebol ajudou o jogador de 25 anos a conquistar o troféu Bola de Ouro no domingo. Kaká também é o favorito para Jogador do Ano da Fifa, que deverá ser anunciado ainda este mês. Seus 10 gols que ajudaram o Milan a conquistar o sétimo triunfo na Copa dos Campeões da Europa, em maio, o colocaram no caminho para uma série de prêmios num ano sem uma Copa do Mundo ou Eurocopa. Kaká não participou da conquista da Copa América pela Seleção Brasileira, em julho, para poder descansar e ainda assim tem sido reconhecido como a nata do futebol do seu país graças à performance no Milan. Seu clube também teve dificuldades no Campeonato Italiano, caindo para quarto lugar na classificação depois de sofrer punição de oito pontos pelo escândalo de resultados armados na Itália. SEMPRE BRILHOU Nesta temporada, a equipe italiana teve ainda mais dificuldades e permanece no meio da tabela, sem conseguir vencer quando joga em casa. Kaká, no entanto, sempre brilhou nas partidas e sua energia e seus bons passes, mais do que gols, colocaram desta vez o Milan na fase eliminatória da Copa dos Campeões. Sua mulher anunciou na semana passada que o casal está esperando o primeiro filho. Há evidências de que ser visto como o melhor jogador do mundo está começando a torná-lo mais consciente de sua imagem. Kaká está aparecendo em mais anúncios publicitários e fotos para revistas, falando abertamente sobre a perda de virgindade, e dado pistas em entrevistas que jogar no Real Madrid o interessa. O clube espanhol tentou fazer com que o Milan vendesse o jogador no fim da temporada passada ao oferecer 80 milhões de euros (118 milhões de dólares) e o clube italiano fez saber que o pai e agente de Kaká manteve conversações com o Real. Outra oferta deverá ser feita em janeiro ou no final desta temporada, mas o Milan pode agora subir ainda mais o preço --sabendo que Kaká é hoje, oficialmente, o melhor jogador do mundo.