Perguntas sobre jogadores afastados do São Paulo irritam Muricy Ramalho

SÃO PAULO - Foi com uma resposta seca que Muricy Ramalho respondeu - em parte - sobre o afastamento de Fabrício e Clemente Rodríguez do elenco do São Paulo. Segundo o treinador, que há poucas semanas falava que era preciso respeitar a dupla, a decisão partiu da diretoria e teve seu aval, mas não quis se prolongar no tema.

"Não tem nada a ver com os dois, foi uma decisão da diretoria. Não tem nada a ver com o time", retrucou o treinador, que havia elogiado o profissionalismo dos jogadores quando questionado sobre o não aproveitamento deles no time, há poucos dias.

Clemente chegou com status de titular no ano passado, mas foi expulso logo em sua estreia e fez apenas três jogos pelo clube. Já Fabrício era apontado como o xerife que daria um choque no grupo e o deixaria mais aguerrido, mas uma série de lesões - incluindo uma grave no joelho esquerdo - afastou-o da equipe. Seu contrato vai até o fim do ano enquanto Clemente tem vínculo até junho do ano que vem.

O volante inclusive não escondeu seu descontentamento com a iniciativa. Foi o segundo afastamento em menos de um ano. Antes ele havia sido excluído por Ney Franco após a eliminação na Copa Libertadores pelo Atlético-MG. Fabrício, que recentemente se desentendeu com Maicon em um treino, fez críticas à administração do clube.

"Peço desculpas para o torcedor de ter sido eliminado, porque é assim que me sinto: eliminado ao perder outra competição. E mais uma vez foi eu paguei o preço, sendo que nem jogando eu estava", disse à Rádio Transamérica.