Péricles Chamusca acerta com Goiás O ex-técnico do São Caetano, Péricles Chamusca, foi contrato pelo Goiás para substituir o gaúcho Celso Roth no comando da equipe, que terminou o campeonato Brasileiro na sexta posição. Chamusca se apresenta dia 4 , em Goiânia, e deverá montar uma comissão técnica mesclada - parte dela virá de São Paulo e outra parte já está no clube e terá a participação de Wanderley Filho, ex-assistente de Roth. Após ser convidado a permanecer no clube goiano, Celso Roth decidiu sair da equipe em função de propostas de contrato para o exterior. Ele explicou que uma das propostas deverá ser apresentada nos próximos dois meses. Ele se despediu da equipe batendo recordes. É o treinador que mais tempo permaneceu no comando do time em campeonatos brasileiros, com 46 jogos em 2004, e cujo ataque mais marcou: 81 gols. Péricles Chamusca foi confirmado nesta quinta-feira pelo presidente-executivo do Goiás, Raimundo Queiroz, que se reelegeu com mais de 70% dos votos para comandar o clube por mais dois anos. Chamusca supera, como novo técnico do Goiás, uma corrida pela dança de cadeiras que tinha como preferidos Jair Picerni e Geninho.