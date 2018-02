Péricles Chamusca deixa o São Caetano A Era Péricles Chamusca acabou no São Caetano. O treinador acertou o seu desligamento do clube na noite da última terça-feira. No entanto, o treinador vai ficar pouco tempo desempregado, pois ele já está acertando a sua transferência para o Goiás, que demitiu Celso Roth. A saída do técnico foi confirmada pelo gerente de futebol, Carlos Aiki, o Batata, que não revelou detalhes sobre o acordo. A diretoria acha que a mudança é necessária dentro de seu planejamento para 2005. Apesar dos bons resultados em campo, Chamusca não estaria agradando aos dirigentes. Chamusca chegou ao São Caetano durante o Campeonato Brasileiro, substituindo a Muricy Ramalho. No Azulão, ele conseguiu fazer o time subir de produção e atingir o índice de 78% de aproveitamento. Se não fosse o STJD, que tirou os 24 pontos devido a morte do zagueiro Serginho, o clube ficaria com ótimas chances de garantir uma vaga na Copa Libertadores de 2005. Além de São Caetano, Péricles trabalhou no Vitória, Brasiliense, Santa Cruz e Santo André, onde conquistou a Copa do Brasil deste ano. Para a vaga de Chamusca, dois nomes surgem como favoritos: Geninho, que tem proposta do futebol árabe e do Atlético-PR, e Ivo Wortmann, que está no Juventude.