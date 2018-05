Péricles Chamusca é o novo técnico do Avaí

O treinador chega ao Avaí para substituir Silas, que foi para o Grêmio e comandou o time catarinense na melhor campanha do clube no Campeonato Brasileiro - foi sexto colocado, com 57 pontos.

Antes de treinar o Sport, Péricles Chamusca passou quatro anos no Oita Trinita, do Japão. O treinador tem em seu currículo o título do Campeonato Baiano de 1995, com o Vitória, o da Copa do Brasil com o Santo André, em 2004, e o vice-campeonato com o Brasiliense, em 2002. Ele também teve passagens por São Caetano, Goiás e Botafogo.