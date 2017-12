Inter vira sobre a Udinese e vence a quarta seguida no Italiano

Depois de um péssimo início de temporada, a Inter de Milão parece ter engrenado sob o comando de Stefano Pioli. Neste domingo, venceu pela quarta vez consecutiva no Campeonato Italiano ao derrotar de virada a Udinese por 2 a 1, mesmo fora de casa, com show do croata Ivan Perisic, que marcou duas vezes. Gabriel, mais uma vez, ficou os 90 minutos no banco de reservas.

O resultado levou a Inter a 33 pontos, agora na quinta colocação e dentro da zona de classificação para a Liga Europa. Antes de bater a Udinese, a equipe de Milão já havia vencido consecutivamente o Genoa, o Sassuolo e a Lazio, além do Sparta Praga pela Liga Europa.

Já a Udinese viu cair por terra sua sequência de quatro partidas de invencibilidade, parou nos 25 pontos e é a décima colocada no Italiano. Domingo que vem, a equipe recebe a Roma, pelo mesmo campeonato. Um dia antes, a Inter vai atuar em casa diante do Chievo.

Apesar do triunfo, a Inter viu a Udinese começar bastante superior e abrir o placar aos 16 minutos. O brasileiro Samir, ex-Flamengo, atuando como lateral-esquerdo, fez grande jogada no meio de campo, arrancou e deu passe preciso para Jankto, que finalizou firme, sem chances para Handanovic.

Mesmo com a vantagem, os donos da casa seguiram em cima e voltaram a assustar quatro minutos mais tarde, quando De Paul recebeu na área e acertou a trave. Aos poucos, no entanto, a Inter foi se soltando e equilibrou a partida.

O time visitante ganhava espaço e conseguiu chegar ao empate ainda no primeiro tempo. Aos 46 minutos, Icardi recebeu pela esquerda, se livrou de Danilo e cruzou rasteiro para Perisic bater.

No segundo tempo, o equilíbrio permaneceu. Zapata desperdiçou grande oportunidade para a Udinese, mas depois foi a vez de João Mario perder praticamente sem goleiro. Até que aos 41, o mesmo João Mario cobrou falta pela direita e encontrou Perisic, que subiu sozinho para cabecear cruzado e selar a virada.|