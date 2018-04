Permanência de Luxemburgo é prioridade para o Santos

A permanência de Vanderlei Luxemburgo no comando do futebol do Santos durante o primeiro semestre de 2008 é prioridade para o presidente do clube, Marcelo Teixeira. Embora não tenha anunciado oficialmente a sua candidatura à reeleição, o dirigente repetiu, na primeira reunião da Chapa Rumo Certo, na noite de segunda-feira, na Universidade Santa Cecília (propriedade de sua família), que vai manter os principais profissionais para a próxima temporada. "Se Luxemburgo disse no Rio que tem preferência para renovar o contrato com o Santos, para a diretoria sua permanência é prioridade", disse Teixeira. O presidente santista não se mostrou surpreso com as especulações surgidas no fim da semana passada sobre o possível interesse do Flamengo, que desejaria levar o técnico para ser gerente. "O Flamengo o procurou há uns dois meses e na ocasião ele nos colocou a par da situação. Mas agora não há nada. Se houvesse nós saberíamos." Com a transferência quase certa do lateral Kléber ao Palermo, da Itália, e de mais um ou dois jogadores a clubes europeus, os dirigentes santistas esperam encerrar o ano com as contas do futebol equilibradas. Alguns jogadores que não foram aproveitados serão emprestados. Como o clube outra vez vai disputar duas competições simultaneamente - Paulistão e Libertadores, ou Copa do Brasil, na pior das hipóteses - no primeiro semestre de 2008, Luxemburgo vai exigir um grupo de pelo menos 28 atletas. Além de reforços em parceria com empresários ou cedidos por clubes visando à valorização do atleta para posterior negociação para o exterior, Luxemburgo vai pedir um craque para ser a referência do time. Um jogador que possa fazer a diferença na disputa da Libertadores, como foi Zé Roberto no próprio Santos do primeiro semestre, ou Riquelme, do campeão Boca Juniors. O escolhido era Nilmar. Durante seis meses, Luxemburgo costurou a sua contratação pelo Santos, mas na hora de bater o martelo os dirigentes santistas consideraram uma temeridade investir R$ 4 milhões num jogador que sofreu lesões graves nos dois joelhos e acabou voltando ao Internacional. Kleberson era outro que o técnico queria ver no seu time na Libertadores. O meia chegou a assinar um pré-contrato, mas como o Besiktas, da Turquia, o denunciou à Fifa por rompimento unilateral de contrato, o Santos, temendo ser punido por aliciamento, desistiu da sua contratação. E Kleberson foi para o Flamengo. No mercado interno não há o jogador pretendido por Luxemburgo, e contratar alguém da Europa só em condições especiais, como aconteceu com Zé Roberto, que apenas queria passar alguns meses no Brasil para depois retornar à Europa. A solução talvez esteja na Argentina, Chile ou Colômbia.